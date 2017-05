Skruzdėlės veržiasi į namus

Bene labiausiai paplitusios sodinės juodosios skruzdėlės po žiemos miego aktyviai ieško maisto gyventojų namuose – pavienės darbininkės randamos ir lovoje. Jei skruzdėlės įsiveržė į namus, kenkėjų kontrolės ekspertai „Dezinfa“ rekomenduoja gintis.

„Nusiskundimų dėl skruzdėlių namuose gauname kiekvieną dieną. Šie plėviasparniai bendruomeniniai vabzdžiai po šaltojo sezono „miego“ ypač aktyviai ieško maisto, kadangi reikia ir patiems pasimaitinti, ir maitinti augančias lervutes bei vienintelę motinėlę, kuri deda kiaušinėlius naujoms kartoms. Gyventojai kenčia tiek nuo juodųjų, tiek nuo žemės rudųjų, tiek nuo faraoninių skruzdėlių. Pastarosios skruzdėlės gali būti patogeninių mikroorganizmų pernešėjais“, – pasakoja biologas Liutauras Grigaliūnas.

Skruzdėlės dirba visą parą

Mokslininkai teigia, kad skruzdės užmiega minutei dviem ir vėl tęsia darbus – jos nuolat stato, plečia, valo savo namus. Bendras skruzdėlyno plotas gali sudaryti net 15 kv. m, beveik kiekvienas bendruomenės narys žino savo darbus ir juos atlieka: rūpinasi maisto atsargomis, vėdina patalpas, stato ir remontuoja namą, kovoja su priešais ir kt.



Šiuo metu išlindusios į paviršių juodosios skruzdėlės ieško įvairių žmogaus paliktų maisto likučių, pirmenybę teikdamos angliavandenių turintiems produktams – saldumynams. Faraoninės skruzdėlės pirmenybę teikia daugiau baltyminiams produktams, tačiau ėda ir kitokį žmogaus namuose randamą maistą.

Kaip naikinti skruzdėles?

Sunkiausia išnaikinti faraonines skruzdėles – jos įsikuria sunkiai prieinamose vietose: aplink kanalizacijos vamzdžius, sienose, tarp grindjuosčių, plytelių, virtuvės balduose ir kt. Faraonų koloniją rasti yra sunku, dažniausiai žmonės mato vorelėmis ropojančias darbininkes, kurios neša maistą į lizdą. Kenkėjų kontrolės ekspertams yra tekę susidurti su atvejais, kai šie vabzdžiai iš virtuvės, vonios persikelia ir į miegamąsias zonas. Susidūrusiems su skruzdėlių problema L. Grigaliūnas pataria jas naikinti ir laikytis švaros.

„Skruzdėlės nėra naminiai gyvūnai, jei jau jie pastebimi gyventojų namuose, pirmiausiai reikia imtis naikinimo ir švaros darbų: paberti cheminių medžiagų ar padėti nuodingus jaukus, susiurbti maisto likučius, maistą laikyti uždaruose indeliuose, šiukšles dėti į sandarias šiukšliadėžes, nepalikti augintinių ėdalo“, – rekomenduoja UAB „Dezinfa“ ekspertas.

L. Grigaliūnas atkreipia dėmesį, kad svarbiausias gynybos tikslas – sunaikinti motinėles. Faraoninių skruzdėlių lizde gali gyventi iki keliasdešimt motinėlių, o juodųjų kolonijoje – viena. Svarbu rasti šių vabzdžių takus ir „pasiūlyti“ darbininkėms jauką, kurį nugabentų motinėlei. Žuvus motinėlei – palaipsniui išnyks ir skruzdėlynas.

Labai svarbu žmogaus patalpose gyvenančių faraoninių skruzdėlių nenaikinti įprastomis, skystomis cheminėmis medžiagomis, kadangi jų lizduose yra daug motinėlių, kurios pajutusios purškiamą chemiją gali išplisti dar didesniame plote. Šiai rūšiai naudojamas specialius masalas.

Per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje, žmogaus patalpose, buvo aptikta ir naujų skruzdėlių rūšių, kurios ne vienerius metus kelia problemų Vakarų Europos miestuose ir kelionių metu lagaminuose, lauktuvių dėžutėse ar kt. atkeliauja į Lietuvą.

