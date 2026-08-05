Nusikaltimai ir nelaimės

Panevėžyje Smėlynės gatvėje iš vyro pavogtas 1000 eurų vertės dviratis „Cube“

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
AINA
AINA.lt nuotr.

Smėlynės gatvėje nuostolius skaičiuoja neatsargiai dviratį palikęs panevėžietis. Įvykį tiria policijos pareigūnai.

Rugpjūčio 4 d. apie 9 val. 31 min. Panevėžyje, Smėlynės gatvėje, 1979 metais gimęs vyras pastebėjo, kad dingo jo paliktas neprirakintas dviratis „Cube Touring“ („Kube Turismo“).

Nukentėjusysis patirtą turtinę žalą įvertino 1 000 eurų.

Dėl vagystės policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnį (Vagystė). Už svetimo turto pagrobimą gresia bauda, apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas.

Pareigūnai primena gyventojams nepalikti transporto priemonių be priežiūros net ir trumpam bei visada naudoti patikimas spynas ir apsaugos priemones.

ŽYMOS:
Dalintis
Komentarų: 0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Palaikykime ryšį

Naujausios naujienos

Žiniasklaida: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais
ELTA naujienos
PAGD pranešimas: Biržuose atidarius užrakinto buto duris rastas miręs žmogus
Aukštaitijos naujienos Biržai
Ar galima vargonų skambesiu pasakoti istorijas?
Aukštaitijos naujienos NAUJAUSIOS ŽINIOS Rokiškis
Prieš „Rokiškio Grand Rally“ – intriga beveik visose Lietuvos ralio čempionato klasėse
Aukštaitijos naujienos NAUJAUSIOS ŽINIOS Rokiškis
Apklausa: nežymiai augo pasitikėjimas Vyriausybe, Žemaitaitis pakilo tinkamiausių premjerų sąraše
ELTA naujienos

Rekomenduojame

Skip to content