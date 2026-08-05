Panevėžyje Smėlynės gatvėje iš vyro pavogtas 1000 eurų vertės dviratis „Cube“

Smėlynės gatvėje nuostolius skaičiuoja neatsargiai dviratį palikęs panevėžietis. Įvykį tiria policijos pareigūnai.
Rugpjūčio 4 d. apie 9 val. 31 min. Panevėžyje, Smėlynės gatvėje, 1979 metais gimęs vyras pastebėjo, kad dingo jo paliktas neprirakintas dviratis „Cube Touring“ („Kube Turismo“).
Nukentėjusysis patirtą turtinę žalą įvertino 1 000 eurų.
Dėl vagystės policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnį (Vagystė). Už svetimo turto pagrobimą gresia bauda, apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas.
Pareigūnai primena gyventojams nepalikti transporto priemonių be priežiūros net ir trumpam bei visada naudoti patikimas spynas ir apsaugos priemones.