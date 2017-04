„Sportinės varžybos, kurių A.Sysas niekada nepraleidžia. Dalyvauja pats“

Gegužės 20 d. Anykščiuose vyks jau 7-osios Nuotykių lenktynės „Nykštietiškas Triatlonas“. Jų dalyviams gali tekti tekti plaukti, bėgti, važiuoti dviračiu. Tačiau tai toli gražu ne triatlono varžybos. Tai – lenktynės, kurių metu daugelis dalyvaujančių siekia ne tik sportinio rezultato , bet teigiamų emocijų bei nuotykių. Mat bėgama ne konkrečia nužymėta trasa, o vadovaujantis žemėlapiu; važiuojama ne plentiniu (kaip Triatlono sporto varžybose), o kalnų dviračiu; plaukiama ne krauliu (sportinis plaukimo stilius), o baidare; ne individualios, o komandinės lenktynės. Ir nors registracija prasideda dar prieš kelis mėnesius, net varžybų rytą atsikėlę dalyviai dar nežino kur drieksis jų šios nuotykių lenktynių dienos trasa.

Pavadinimas nemeluoja

Remiantis LR sporto įstatymu, „Nykštietiškas Triatlonas“ negali būti vadinamas sporto varžybomis, nes įstatyme numatyta, kad sporto varžybos yra „dviejų ar daugiau sportininkų, komandų, sporto klubų varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis tarptautinės sporto šakos federacijos nustatytų taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus“, o tokios sporto šaka (ar juo labiau tarptautinė tokios menamos sporto šakos federacija) paprasčiausiai neegzistuoja. Todėl teisingiausia „Nykštietišką Triatloną“ paprasčiausiai vadinti sporto renginiu.

Organizatoriai tikina, kad pavadinimas renginiui buvo parinktas labai atsakingai ir kruopščiai. Pavadinime žodis „Triatlonas“ atsirado dėl to, kad sugalvoto renginio koncepsijoje buvo numatyta pakviesti į Anykščius sportą ir pramogas gamtoje mylinčius žmones, kurie turėtų galimybę susipažinti su vaizdingais Anykščiais trim pagrindiniais būdais: plaukdami baidare, pėsčiomis ar važiuodami dviračiu ir tuo pačiu dar lenktyniautų tarpusavyje. Toks „Triatlonas“ tapo „Nykštietišku“ dėl tos pačios priežasties – kad neturi nieko bendra su triatlono sportu, yra kur kas laisvesnis ir nuotaikingesnis. Be to „Nykštietiškas“ asocijuojasi su Anykščių miesto pavadinimo kilmės legenda apie prie upelio skalbiančios moters užgautą nykštį. Pastarasis tapo vienu iš Nykštietiško Triatlono simbolių. O kad visiems būtų visai aišku, kad Nykštietiškas Triatlonas ne tik sportas, prie renginio pavadinimo buvo pridėta “Nuotykių lenktynės“.

Lenktynių trasos

Nykštietiškame Triatlone varžomasi komandiniu principu, o komandą sudaro 2 žmonės. Dalyviai turi galimybę rinktis trasą pagal savo pajėgumą, tačiau tai turi padaryti turėdami itin mažai informacijos apie pačias trasas. Skelbiamas tik pagrindinės trasų rungtys ir prognozuojamas įveikimo laikas. Visa kita organizatoriai laiko visiškoje paslaptyje. O visa informaciją apie lenktynių trasą dalyviai sužino vos 15 minučių prieš startą.

Yra dvi „kombinuotos“ trasos – jų dalyviams tenka ir bėgti, ir važiuoti dviračiu, ir plaukti baidare. Populiariausia iš jų – daugiau neįprastų užduočių, bet mažiau iššūkių turinti Armijai ir Civiliams trasa. Joje dalyviai paprastai užtrunka 4-6 val. ir įveikia apie 6-8 km. bėgte, apie 35 km. dviračiu, iki 10 km. baidare. Neretai kilometrų susidaro dar daugiau, nes lenktynių dalyviai patys nusprendžia kokiu maršrutu greičiausiai pasieks žemėlapyje numatytus punktus ir , žinoma, ne visada jiems tai pavyksta padaryti be klaidų. Elito trasa yra orientuota į reguliariai sportuojančius žmones, ieškančius stiprių emocijų ir išbandymų. Joje rečiau pasitaiko žaismingų užduočių, tačiau lenktynių dalyvio įveiktas kilometražas gali siekti net 80 km., o jį įveikti reikia per 8 valandas.

Dar viena, pati trumpiausia, trasa yra skirta dviračių mėgėjams – dviračių rogainingas. Per duotas 3 valandas šios trasos dalyviai stengiasi aplankyti kuo daugiau žemėlapyje pavaizduotų punktų ir surinkti kuo daugiau taškų. Pasak organizatorių, dažnai šią trasą renkasi pirmą kartą Nykštietišką Triatloną norintys išbandyti ar mažiau pasitikintys savo fiziniu pasiruošimu asmenys.

Toje pačioje komandoje: moksleivis ir pensininkas

Vienus žmones dalyvauti Nykštietiškame Triatlone skatina sportinės intencijos, kitus – noras aktyviai ir turiningai praleisti savaitgalį gamtoje. Renginio dalyvių auditorija marga tiek pagal profesiją, tiek pagal amžių. Jauniausias dalyvis – 14 metų (neskaičiuojant 1 metų amžiaus vaikelio, kurį tėvai, 2015 m. dalyvaudami dviračių rogainingo trasoje, prasivežiojo ant kupros), vyriausiajam – per 60-imt. Nuotykių lenktynių trasas Anykščiuose yra išbandę šokėjas Deividas Meškauskas, olimpietis slidininkas Vytautas Strolia. O 6-ą dešimtį perkopęs seimo narys Algirdas Sysas nėra praleidęs nė vienų lenktynių –Nykštietiškame Triatlone kasmet sėkmingai dalyvauja nuo pat 2011 metų ir yra išbandęs net Elito trasą (užsiregistravęs ir šių metų lenktynėms).

„Nykštietišką Triatloną“ galite išbandyti ir jūs, juolab kad kiekvienas dalyvis, pasak organizatorių, jau yra laimėtojas – po finišo gauna dovanų kuponų sekmadieninėms pramogoms Anykščiuose.