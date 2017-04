Stilingiausias pavasario šeštadienis Panevėžyje pakvies pasipuošti ir atsipalaiduoti

Paskutinį balandžio savaitgalį tikrai neteks sukti galvos, ką nuveikti. Balandžio 29 dieną Panevėžyje į savo erdvę pakvies dvi stilingiausios vietos: nemokama mados ir grožio mugė ,,Design for life’’, kuri ,,Cido’’ arenoje prasidės jau 11 val ryto bei visų mėgstamas kavos ir kokteilių baras ,,Cosmos’’, kuris mados renginio dalyviams dovanos ypatingas nuolaidas.

Pramogauti kvies nuo ryto iki vakaro

Mados ir grožio ingridientai neįeina į reto šiuolaikinio žmogaus gyvenimą. Kiekvienas norime būti gražus, tvarkingas ir sotus. Šaunesnio sutapimo nei viską sutalpinti į vieną dieną Panevėžyje balandžio 29 dieną tikrai nerasi.

Nemokamoje mados ir grožio mugėje ,,Design for life’’ nuo ankstyvaus ryto išsirikiuos daugiau nei 100 savos sričių specialistų, o jau 11 val duris jie atvers pramogų ir gero laiko išsiilgusiems panevėžiečiams. Nemokamas renginys sutrauks kūrėjus ne tik iš Panevėžio, bet ir iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Vienoje vietoje bus galima rasti visko: drabužių, aksesuarų, interjero detalių, tekstilės gaminių, prekių vaikams bei, žinoma, visą kosmetikos ir parfumerijos oazę. Visi renginio dalyviai bei lankytojai po apsipirkimo bus kviečiami į Panevėžio centrą. Laisvės aikštėje jų lauks stilingiausias miesto kavos ir kokteilių baras ,,Cosmos’’.

Gerai žinomi ir neatrasti prekės ženklai

Dalyvių gretose bus galima išvysti tiek didesnių gerai žinomų prekės ženklų, tiek kūrėjų, kurie siūlys gaminius, kurių standartinėse parduotuvėse apskritai nerasi. Lankytojams kosmetikos ir kūno puoselėjimo patarimus dalins tokie prekės ženklai kaip, pavyzdžiui, natūralios kosmetikos atstovai,,Biocos’’, natūralūs kosmetikos ir higienos produktai iš Italijos: “Unico” produktų linija kūdikiams, vaikams ir jautrią, sausą odą turintiems suaugusiesiems; “Sicilianos” natūralios Viduržemio jūros kempinės, sutiksime ir išskirtinę Utique nišinių kvepalų liniją bei natūralius veido ir plaukų aliejus, pasiūlymus teiks visame pasaulyje gerai žinomas ,,Avon’’ brandas ir kiti.

Drabužių sferoje išvysite su savo prekės ženklu ,,Say Yes to Mom’’ atvykusią Ievą Mackevičienę. Susidomėjo verti bus rūbai, dekoruoti dailininko Artūro Braziūno kūriniais, perkeltais skaitmeninės spaudos būdu ant natūralių audinių. ,,Cacka Pacacka’’ aksesuarai papuošė jau ne vienos moters papuošalų dėžutę ir neseniai sutiko svarbiausią gyvenimo šventę – vestuves kartu šokėja Egle Straleckaite. Aukščiausios kokybės itališkas rankines siūlys ,,Toskanos dovanos’’.

Namų jaukumui kurstyti įkvėps natūralios sertifikuotos žvakės, kvapai ir aromatai namams subtiliai paversti gėlėmis. Dėmesį pritrauks subtilaus dizaino dekoratyvinės pagalvėlės su užrašais.

Mažiesiems skirtoje sferoje rasite išskirtinį ,,Tavo vaiko drugelį’’, kuris galės tapti puikia dovana naujagimio susilaukusiai šeimai ir padės įamžinti vaiko pėdutes paveikslo pavidalu. Pasakų knygą „Pasakos, kurių niekas nepapasakos“ dovanos pats dainininkas Paulius Stalionis, ,,Jumata Made’’ atveš nematytus stilingus ir gražius rankų darbo žaislus, o ,,Chew-Us’’ pristatys stilingus papuošalus – kramtukus, čiulptukų laikiklius iš saugaus vaikams silikono.

Nepamiršti bus net ir vyrai, kurių lauks rankų darbo aksesuarai: varlytės, sąsagos, šalikėliai, diržai, stilingų piniginių ir net rankinių pasirinkimas.

Visą dieną vykstanti programa

Apart galimybės įsigyti prekių su nuolaidomis, susipažinti su gamintojais ir išklausyti jų konsultacijas Cido arenoje Jūs sužinosite būsimas mados tendencijas, gausite stiliaus konsultacijų iš puikiai nusiteikusių dalyvių, o vinimi taps – Tarptautinis jaunimo mados festivalis. Jo metu vyks modelių pasirodymai ir naujausių kolekcijų pristatymai.

Be to, mados ir grožio mugėje Jūsų lauks ir stendai, kuriuose bus siūloma išmėginti produktų, išgirsti jų sudėtį ir sužinoti visas naudojimo paslaptis. Specialias nuolaidas ,,Design for life’’ dalyviams taikys ir vienas populiariausių Panevėžio kavos ir kokteilių barų ,,Cosmos’’

Nemokamame mados renginyje ,,Design for life’’ verta apsilankyti ne tik dėl prekės ženklų gausos po vienu stogu, bet ir dėl to, kad tai galimybė sulaukti viliojančių nuolaidų, o mugės dalyviai yra pasirengę Jums įkvėpti šviežio idėjų oro jau vien besigrožint jų unikaliomis ekspozicijomis. Pavasarinę nuotaiką kurs jauki aplinka ir muzika, tad nei nedvejok, jog balandžio 29 susitiksime Panevėžyje Cido arenoje 11-18val. Informacija ir registracija dalyviams: festivus.lt