Nusikaltimai ir nelaimės

Panevėžyje bandyta užregistruoti vogtą „Audi Q3“ ir „Mercedes-Benz“ su klastotais dokumentais

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
AINA
Regitra. ELTA / Dainius Labutis

Trečiadienio popietę Panevėžyje, Pramonės gatvėje esančiame automobilių registracijos padalinyje, pareigūnams teko fiksuoti net du išskirtinius pažeidimus per itin trumpą laiką. Bandymai užregistruoti prabangias transporto priemones baigėsi ikiteisminiais tyrimais.

Rugpjūčio 5 dieną policijos pareigūnai beveik tuo pačiu metu sulaukė pranešimų apie galimai nusikalstamu būdu įgytas transporto priemones.

Vienas automobilis ieškomas Italijoje, kito VIN numeris – klastotas

Apie 15 val. 1 min. Pramonės g. vyras (gim. 1994 m.) norėjo užregistruoti automobilį „Mercedes-Benz“. Tačiau procedūros metu pastebėta, kad transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN) turi aiškių klastojimo požymių.

Praėjus vos pusvalandžiui, apie 15 val. 50 min., toje pačioje vietoje įkliuvo dar vienas vairuotojas. Vyras (gim. 1976 m.) ketino užregistruoti visureigį „Audi Q3“. Patikrinus duomenų bazes paaiškėjo, kad šio automobilio paiešką Italijos teisėsauga yra paskelbusi dar nuo šių metų sausio 31 dienos.

Abiem atvejais Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnį (Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas).

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