Nusikaltimai ir nelaimės

Panevėžio rajone sulaikytas girtas motorinio dviračio vairuotojas: įpūtė 2,41 promilės

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
AINA
Policijos departamento nuotr.

Panevėžio rajone užfiksuotas pavojingas incidentas keliuose. Antradienio vidurdienį pareigūnams įkliuvo motorinio dviračio vairuotojas, kuriam nustatytas itin sunkus girtumo laipsnis.

Rugpjūčio 4 dieną, apie 12 val. 37 min., Panevėžio rajone, Lakštingalų kaime, policijos pareigūnai sustabdė motorinį dviratį vairavusį vyrą (gim. 1968 m.).

Patikrinus vairuotojo neblaivumą, alkotesteris parodė net 2,41 promilės girtumą. Tai yra ribinė reikšmė, už kurios gresia ne administracinė, o baudžiamoji atsakomybė.

Dėl įvykio Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281¹ straipsnį (Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo).

Už vairavimą, kai kraujyje yra daugiau nei 1,5 promilės alkoholio, gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienų metų, taip pat teisės vairuoti atėmimas bei transporto priemonės konfiskavimas.

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