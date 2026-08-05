Taupi kelioninė kosmetinė: atskleidė, ką būtina pasiimti, o ką galima palikti namuose

Vykstant į keliones ar net ruošiantis savaitgaliui toliau nuo namų dažnai susiduriama su dilema, kiek veido kosmetikos priemonių reikėtų pasiimti kartu su savimi. Kadangi bagažo talpa įprastai būna ribota, anot vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės Julijos Aganauskaitės-Žukaitės, svarbiausia pasiimti tik tai, kas būtina siekiant palaikyti sveiką odos būklę ir nenukrypti nuo jau esamos rutinos. Tačiau kaip žinoti, ką galima palikti namuose, o ką pasiimti kartu su savimi?
Vaistininkė įvardija, kad planuojant kelionės krepšio ar lagamino turinį, svarbu pasirūpinti ne tik reikalingais drabužiais, avalyne, vaistinėle, higienos reikmenimis, bet ir tinkamomis kosmetikos priemonėmis. Anot jos, vien skrydžio lėktuvu metu oda yra veikiama streso, sauso oro ir netgi pro langus prasiskverbiančių UV spindulių, todėl gali išsausėti, dehidratuoti. Negana to, lėktuve apstu įvairių bakterijų ir kitų nešvarumų, todėl jei liečiame odą skrydžio metu, vėliau gali atsirasti bėrimų.
„Pačių atostogų metu taip pat dažnai susiduriame su aplinkos tarša, ypač jei maudomės atviruose vandens telkiniuose, esame didmiestyje, kalnuose, mėgaujamės saulės voniomis. Tokiais atvejais oda būna veikiama ne tik UV spinduliuotės, bet ir automobilių išmetamųjų dujų, dulkių, alergenų, slėgio ir oro temperatūros pokyčių, druskų bei vandenyje esančių mikroorganizmų. Šalia viso to, poilsiaudami žmonės dažnai suvartoja per mažai vandens, valgo nevisavertį maistą, mažiau miega, vartoja alkoholį. Šie aspektai taip pat paveikia odos būklę“, – sako J. Aganauskaitė-Žukaitė.
Siekiant sutaupyti vietos bagaže bei neišleisti papildomų lėšų trumpalaikiams pirkiniams, „Camelia“ vaistininkė dalijasi 5 rekomendacijomis, kurios padės lengviau pasipildyti kosmetinę reikalingomis priemonėmis veido odos priežiūrai.
1. Kelioninio dydžio kosmetikos priemonės – ne visada tinkamas pasirinkimas
Anot vaistininkės, kelioninio dydžio kosmetikos priemonės, vykstant į kelionę, gali būti labai patogu – ypač jei pavyksta įsigyti įprastai naudojamą kosmetiką. Tačiau ne visi kosmetikos gamintojai pasirūpina kelioninio dydžio produktais. Tokiu atveju vertėtų įsigyti mažos talpos indelius, kad galėtumėte ir toliau likti prie kasdien naudojamos kosmetikos.
„Kelionių metu oda patiria stresą, todėl staigus kosmetikos priemonių pakeitimas gali sukelti nemalonių reakcijų ir pabloginti odos būklę. Patarčiau neeksperimentuoti ir verčiau toliau naudoti tai, ką jau turite. Taip ne tik išvengsite papildomų išlaidų, bet ir būsite tvaresni – vėliau tuos pačius indelius bus galima naudoti kitoms išvykoms“, – pataria J. Aganauskaitė-Žukaitė.
2. Pamirškite odos priežiūrą lėktuve
Socialiniuose tinkluose apstu kadrų, kuriose žmonės dalijasi kaip skrydžio metu lepinasi veido kaukėmis. Pasak „Camelia“ vaistininkės, lėktuvas, traukinys, autobusas ar kitos daug žmonių gabenančios transporto priemonės yra vienas prasčiausių pasirinkimų grožio procedūroms. Ji ragina atminti – kuo daugiau žmonių, tuo daugiau bakterijų.
„Tiesa, kad sausas oras lėktuve gali sausinti odą ir sukelti diskomfortą, todėl verčiau savo odos priežiūros rutina, įskaitant ir drėkinančią veido kaukę, pasirūpinti prieš skrydį. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad lėktuvuose apstu įvairių mikroorganizmų, tokių kaip Staphylococcus, Streptococcus, Actinobacteria, Proteobacteria ar Firmicutes, kurių galima rasti ne tik ore, bet ir ant paviršių. Todėl išvengti bakterijų bei virusų patekimo ant odos – beveik neįmanoma, o uždėję drėgną, šiltą veido kaukę, sukuriame terpę visiems šiems mikroorganizmams gyvuoti, juos nešiojame net ir išlipę iš transporto priemonės“, – pažymi J. Aganauskaitė-Žukaitė.
3. Kuo pasirūpinti svarbiausia?
Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad rūpinantis savo oda kelionėje, svarbiausia pernelyg nenutolti nuo įprastos rutinos, tačiau jei veido odos priežiūros rutina yra sudėtinga, siekiant taupyti vietą bagaže, verta peržvelgti produktus, kurių gali prireikti labiausiai. Pasak J. Aganauskaitės-Žukaitės, planuojant rutinos žingsnius, galima vadovautis taisykle: valymas-drėkinimas-apsauga nuo saulės, todėl reikėtų į kosmetinę būtinai įsidėti prausiklį, drėkinamąjį kremą bei SPF priemonę.
„Kosmetinę galima papildyti ir dar keletu priemonių, tokių kaip pasirinktas serumas, tonikas ar koncentruota priemonė spuogams. Vykstant į šiltus kraštus kai kurie žmonės kartu su savimi pasiima ir veido dulksną ar keletą lakštinių veido kaukių, gelinių paakių kaukių“, – sako ji ir priduria, kad kosmetinės turinys turėtų atitiktų vietovės, į kurią vykstama, klimatą.
4. Būtina tęsti dermatologo paskirtus preparatus
J. Aganauskaitė-Žukaitė primena, kad nepaisant atostogų nuotaikos ir noro atsipalaiduoti, jei gydytojas dermatologas buvo paskyręs tam tikros odos problemos gydymą, būtina jo laikytis ir keliaujant. Tarkime, jei naudojamos specialios gydomosios priemonės ar stiprios koncentracijos serumai, siekiant suvaldyti tokias odos problemas kaip pigmentacija, psoriazė, rožinė, aknė, randėtumas ir kt., jas reikia naudoti taip, kaip rekomendavo specialistas. Kitu atveju odos būklė gali paūmėti, o gydymas taps sudėtingesnis.
5. Kaip išvengti priemonių pratekėjimų?
Vaistininkė dalijasi, kad viena iš didžiausių baimių keliaujant su pilnutėle kosmetine yra priemonių turinio išsiliejimas. Vis dėlto, to galima išvengti atliepiant tris paprastus žingsnius: kosmetikos priemones ties kamšeliu apvyniojant maistine plėvele, sudedant jas į atskirus skysčiams skirtus maišelius; kosmetinę patalpinant taip, kad ši kuo mažiau judėtų, pavyzdžiui, tarp drabužių, bagažo viduryje.
„Ruošiantis ilgesnei išvykai ar didesnei kelionei dažnai norime susidėti kuo daugiau daiktų, įskaitant ir kosmetikos priemones. Turint ribotą kiekį vietos, tenka pasirinkti ir atsakyti į klausimą – ar man tikrai šito reikės? Jei kartu su savimi pasiimsime keletą skirtingų serumų, kaukių, skirtingus kremus ar prausiklius, kiek šių priemonių iš tiesų naudosime ir ar nepasiklysime kosmetinės turinyje? Raginčiau į keliones žvelgti per tvarumo prizmę ir nepersistengti. Svarbiausia nenukrypti nuo esminių rutinos žingsnių“, – pataria J. Aganauskaitė-Žukaitė.