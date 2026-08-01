To Anykščiai dar nėra matę: vieną savaitgalį – trys tarptautiniai renginiai, bitininkų šventė ir vargonų festivalis

Šį savaitgalį Anykščių rajonas taps svarbiausia renginių vieta Lietuvoje. Rugpjūčio 1–2 dienomis čia pirmą kartą tuo pačiu metu vyks net trys dideli renginiai – tarptautinės „MEGRE Gravel“ dviračių varžybos, FIM pasaulio motokroso motociklų su priekabomis ir keturračių motociklų pasaulio čempionato etapas bei 48-oji Lietuvos bitininkų šventė. Tikimasi, kad jie į Anykščių kraštą pritrauks tūkstančius lankytojų iš Lietuvos ir užsienio, o viešbučiai, kaimo turizmo sodybos ir kitos apgyvendinimo vietos savaitgaliui jau užpildytos.
„Visas rajonas tampa viena didele renginių scena. Džiaugiamės, kad pirmą kartą tuo pačiu metu galime priimti net tris tokio masto renginius. Tai ne tik didelis įvertinimas Anykščiams, bet ir puiki galimybė parodyti mūsų kraštą tūkstančiams svečių iš Lietuvos ir užsienio. Veiklos čia ras kiekvienas – nesvarbu, ar domitės sportu, motociklais, bitininkyste, ar tiesiog norite turiningai praleisti vasaros savaitgalį gamtoje“, – sako Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis.
Į Anykščius atvyksta 800 dviratininkų iš viso pasaulio
Visą savaitgalį Anykščiai taps tarptautinės „gravel“ dviračių bendruomenės centru – čia pirmą kartą vyks „MEGRE Gravel“, vienos didžiausių tokio tipo dviračių varžybų Baltijos šalyse ir oficialus „Gravel Earth Series“ etapas. Į varžybas užsiregistravo net 800 dalyvių, tarp jų – daugiau kaip šimtas sportininkų iš užsienio. Anykščių apylinkių žvyrkeliais ir miško keliais varžysis dviratininkai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos, Kanados, JAV, Brazilijos ir kitų šalių.
„Anykščius pasirinkome neatsitiktinai. Šis kraštas gali pasiūlyti viską, ko reikia tokio lygio renginiui – puikią infrastruktūrą, įspūdingus žvyrkelius, nuostabią gamtą ir labai svetingus žmones. Tai aukščiausio lygio „gravel“ dviračių varžybos Lietuvoje, todėl kviečiame atvykti ne tik sportuoti, bet ir gyvai pamatyti geriausius pasaulio sportininkus bei susipažinti su naujausiomis dviračių technologijomis“, – sako „MEGRE Gravel“ organizatorius Giedrius Čenkus.
Sportininkai galės rinktis 50, 100 arba 150 kilometrų trasas, nusidrieksiančias vaizdingiausiomis Anykščių rajono vietovėmis. Dainuvos slėnis taps starto ir finišo vieta. Į Lietuvą atvyksta ne tik mėgėjai, bet ir profesionalūs sportininkai, dalyvaujantys prestižinėse tarptautinėse „gravel“ varžybose.
Visą dieną veiks renginio miestelis ir partnerių erdvės, lankytojai galės iš arti stebėti startus bei finišus, susipažinti su naujausiomis dviračių technologijomis.
Lietuva pirmą kartą rengia pasaulio motokroso čempionato etapą
Dar vienas istorinis savaitgalio akcentas – rugpjūčio 1–2 d. Mickūnų trasoje vyksiantis FIM pasaulio motokroso motociklų su priekabomis ir keturračių motociklų pasaulio čempionato etapas. Tai pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai šalis rengia tokio lygio pasaulio čempionato varžybas.
„Pasaulio čempionato etapas Lietuvoje – tai mūsų ilgamečio darbo įvertinimas ir didelė atsakomybė. Į Anykščius atvyksta stipriausi savo disciplinų sportininkai, todėl žiūrovai galės pamatyti aukščiausio lygio motokrosą. Net ir tiems, kurie šiuo sportu nesidomi, įspūdžių tikrai netrūks – tai renginys, kurį verta pamatyti gyvai“, – sako organizatorius Lukas Pakeltis.
Į Anykščių rajoną atvyks apie 60 stipriausių Europos komandų bei sportininkų iš Nyderlandų, Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Lenkijos ir kitų šalių.
Specialiai čempionatui buvo išplėsta tarptautinius reikalavimus atitinkanti trasa, įrengtos papildomos zonos sportininkams, techniniam personalui ir žiūrovams. Organizatoriai žada puikų trasos matomumą, pramogų, prekybos ir maitinimo erdves, todėl renginys bus patrauklus ne tik motosporto gerbėjams, bet ir šeimoms.
Po daugiau nei 30 metų į Anykščius sugrįžta Lietuvos bitininkų šventė
Šeštadienį ir sekmadienį Niūronių Arklio muziejuje po daugiau nei 30 metų į Anykščių kraštą sugrįš 48-oji Lietuvos bitininkų šventė. Tikimasi, kad tradicinis renginys sutrauks daugiau kaip 3 tūkst. lankytojų iš visos Lietuvos.
„Norime parodyti, kad bitininkystė – tai ne tik medus. Tai gyva tradicija, jungianti kartas ir bendruomenes. Šventėje veiklos ras visi – nuo profesionalių bitininkų iki šeimų su vaikais. Lankytojai galės ne tik paragauti įvairiausio medaus, bet ir iš arčiau susipažinti su bitininkyste, dalyvauti edukacijose, stebėti jaunųjų bitininkų konkursą ir mėgautis koncertais“, – sako Anykščių bitininkų draugijos pirmininkas Audrius Kusta.
Šventės programoje numatyta bitininkystės inventoriaus ir medaus mugė, paskaitos, susirinkusiuosius sveikins Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Juozas Olekas. Netrūks medaus degustacijų, vyks skaniausio medaus rinkimai, jaunųjų bitininkų konkursas, kurio nugalėtojai atstovaus Lietuvai pasaulinėse jaunųjų bitininkų varžybose, bei koncertai. Šventėje taip pat vyks ukrainietiškas medaus festivalis „Medovij Spas“, o vienu įspūdingiausių akcentų taps daugiau kaip 200 kanklininkų pasirodymas.
Be viso to, Niūronių Arklio muziejuje savaitgalį prasidės kelias dienas truksiantis 60 Lietuvos menininkų pleneras, subursiantis kūrėjus iš įvairių šalies miestų, daugiausia – Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto bendruomenę.
Be pagrindinių renginių – istorija, menas, muzika ir žvaigždėtas dangus
Didžiųjų renginių savaitgalį papildys ir gausi kultūrinė programa. Rugpjūčio 1 d. Šeimyniškėlių piliakalnio istoriniame komplekse vyks nemokama edukacinė degustacija „Lietuvos viduramžių virtuvė“, kurios metu edukatoriai Anželika Laužikienė ir Rimvydas Laužikas ant laužo gamins autentiškus viduramžių patiekalus, pasakos apie IX–XVI amžiaus Lietuvos gastronomiją, to meto produktus, kulinarines tradicijas ir naujoves.
Tuo pat metu edukatorius Vykintas Motuza pristatys senovinius Lietuvos ginklus ir peilius, supažindins su jų gamybos technologijomis, peiliadirbystės tradicijomis bei istorinių radinių rekonstrukcijomis.
Muzikos mylėtojus Anykščiai pakvies apsilankyti aukščiausioje Lietuvos dvibokštėje Šv. Mato bažnyčioje, kurioje vyks Tarptautinis Šv. Mato vargonų muzikos festivalis. Rugpjūčio 1 d. čia koncertuos vienas perspektyviausių jaunosios kartos Lietuvos vargonininkų Benas Jonušas, šiuo metu studijuojantis Danijos karališkojoje muzikos akademijoje. Atlikėjas garsėja XX amžiaus prancūzų vargonų muzikos interpretacijomis, improvizacijomis bei aktyvia koncertine veikla visoje Europoje.
Penktadienio vakarą Rubikių ežere vyks pažintinė programa „Žvaigždynai virš ežero 2026“. Jos dalyviai leisis į naktinę kelionę Rubikių ežeru, stebės Paukščių Taką, planetas ir žvaigždynus, klausysis pasakojimų apie Visatos paslaptis bei senąsias legendas.
Visą šį savaitgalį Anykščiai taps vieta, kur vienu metu susitiks pasaulinio lygio sportas, senosios tradicijos, kultūra, menas, muzika ir gamtos pažinimas. Organizatoriai neabejoja, kad kiekvienas čia atvykęs ras renginį, kuris taps vienu ryškiausių šios vasaros įspūdžių.
Daugiau informacijos apie vykstančius renginius rasite Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro interneto svetainėje www.infoanyksciai.lt.