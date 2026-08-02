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Ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
ELTA
Nuotr. aut. Gediminas Viksva

Ugniagesiai praėjusią parą 37 kartus vyko šalinti dėl kilusios audros nuvirtusių medžių ir jų šakų.

Kaip LRT radijui sekmadienį pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo atstovas Giedrius Vaičiulis, daugiausiai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta Vilniaus apskrityje.

„Daugiausia problemų buvo Vilniaus apskrityje (…), ten turėjome net 27 iškvietimus. Kituose regionuose šiek tiek mažiau: Klaipėdos apskrityje – du, Alytaus – penkti, Telšių – vienas ir Utenos – du įvykiai fiksuoti“, – LRT radijui kalbėjo G. Vaičiulis.

PAGD duomenimis, praėjusią parą ugniagesiams 34 kartus teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nukritusius medžius, du kartus teko važiuoti ant elektros laidų užkritusių medžių, kartą – ant pastato.

Kaip skelbia „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO), 9 val. duomenimis, elektros šalyje dėl sutrikimų neturi apie 5,4 tūkst. gyventojų.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šeštadienį dalyje Lietuvoje fiksuota audros, kurių metu lijo, vėjas greitis siekė 15-18 m/s.

Gytis Pankūnas (ELTA)

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