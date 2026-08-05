Rugpjūčio 11 d. Utenoje – „Maisto banko“ pratybos: perspėja neišsigąsti tarnybų judėjimo

Rugpjūčio 11 dieną Utenoje vyks nacionalinės labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių, o kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu.
Pratybos organizuojamos bendradarbiaujant su Utenos rajono savivaldybe. Į jas įsitraukia Utenos kultūros centras, Utenos Dauniškio gimnazija, UAB „Utenos vandenys“, Utenos rajono savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bei kiti partneriai.
Be daugiau kaip šimto „Maisto banko“ komandos narių ir stebėtojų, pratybose dalyvaus ir apie 500 Utenos rajono gyventojų, kuriems jų metu bus formuojami ir perduoti maisto paketai.
Gavote SMS iš „Maisto banko“? Ji yra tikra
Dalis Utenos rajono gyventojų jau sulaukė trumpųjų SMS žinučių su kvietimu rugpjūčio 11 dieną atvykti atsiimti maisto paketo. „Maisto bankas“ informuoja, kad šios žinutės yra autentiškos. Kvietimai buvo išsiųsti organizacijai jau žinomiems paramą gaunantiems žmonėms, kurie pakviesti prisidėti prie pratybų kaip jų dalyviai. Atvykti būtina nurodytu laiku, reikia turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jo nepateikus, maisto paketas išduodamas nebus.
Pratybų metu daugiau institucijų, transporto ir simuliacijų
Didžioji dalis veiklų vyks teritorijoje aplink Utenos kultūros centrą. Taip pat pratybos bus organizuojamos Utenos Dauniškio gimnazijoje bei pačiame Utenos kultūros centre.
Gyventojai tądien gali pastebėti intensyvesnį transporto judėjimą, daugiau specialiųjų tarnybų ir kitų institucijų darbuotojų. Pratybose dalyvaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, teritorijoje dažniau budės policijos bei kitų institucijų atstovai.
Pratybų metu bus simuliuojamos įvairios netikėtos situacijos, todėl organizatoriai prašo gyventojų neišsigąsti, jei girdės garsinius pranešimus, matys didesnį žmonių aktyvumą ar kitus neįprastus veiksmus. Tai bus tik pratybų scenarijaus dalis.
Primenama, kad realios ekstremaliosios situacijos atveju oficialūs perspėjimai gyventojams siunčiami į mobiliuosius telefonus, o informacija taip pat skelbiama interneto svetainėje LT72.lt bei transliuojama per LRT radiją.
Mokomasi veikti tada, kai pagalbos reikia labiausiai
„Visuomenė dažnai mano, kad ekstremali situacija būtinai susijusi su kariniais veiksmais. Tikrai ne. Mūsų komanda jau ne kartą reagavo į situacijas, kai žmonėms skubios pagalbos prireikė po gaisrų, evakavus gyventojus iš nesaugaus daugiabučio, užliejus gyvenvietes ar prasidėjus pandemijai, kai dalis žmonių negalėjo pasirūpinti maistu. Todėl privalome nuolat treniruotis ir tikrinti, kaip gebame veikti įvairiausiomis aplinkybėmis“, – sako „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
Pasak jo, šių metų pratybos ypatingos tuo, kad jose daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su savivaldybe ir vietos institucijomis.
„Labai džiaugiamės sklandžia partneryste su Utenos rajono savivaldybe. Tikimės, kad tokių situacijų niekada neprireiks, tačiau jei rajone reikėtų didesnės pagalbos gyventojams, žinosime, kad kartu esame pasirengę veikti greitai ir koordinuotai“, – teigia S. Gurevičius.
Pratybų metu bus organizuojami teoriniai mokymai, praktinis maisto paketų ruošimas ir dalijimas, karšto maisto gamyba bei Utenos Dauniškio gimnazijos virtuvės pasirengimo testavimas, gaisro gesinimo mokymai ir įvairios iš anksto dalyviams neatskleidžiamos netikėtos situacijos. Iš viso pratybose planuojama daugiau kaip pusė tūkstančio dalyvių.
Atkreipiamas dėmesys, jog pratybose dalyvaus tik iš anksto informuoti „Maisto banko“ komandos nariai, kvietimus gavę Utenos rajono gyventojai bei stebėtojai iš kitų Lietuvos savivaldybių.
„Maisto bankas“ dėkoja Utenos rajono savivaldybei, partneriams ir Utenos gyventojams už bendradarbiavimą bei supratingumą. Organizatoriai atsiprašo už galimus laikinus nepatogumus ir tikisi, kad šios pratybos padės dar geriau pasirengti situacijoms, kai pagalbos žmonėms prireikia netikėtai.
Pratybas dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija