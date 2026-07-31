Viena pirmųjų Europoje „Bitė“ didžiausiose renginių erdvėse įdiegė išmaniąsias tinklo antenas

Per didžiausius renginius tūkstančiai žmonių vienu metu dalijasi įspūdžiais socialiniuose tinkluose. Tokiose vietose mobiliojo ryšio iššūkis – ne atstumas iki ryšio bokšto, o milžiniškas vienu metu prisijungiančių žmonių skaičius. Tam Vingio parke Vilniuje bei Dariaus ir Girėno stadione Kaune „Bitė“ viena pirmųjų Europoje įdiegė išmaniąsias „Massive MIMO“ tinklo antenas. Ši „Ericsson“ inovacija leidžia gerokai padidinti tinklo talpą ir kokybišką internetą užtikrinti net iki 15 tūkst. vienu metu aktyviai ryšiu besinaudojančių žmonių, rašoma „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.
„Kai dešimtys tūkstančių žmonių bando vienu metu įkelti vaizdo įrašą, tiesiogiai transliuoti koncertą ar pasidalinti nuotraukomis su draugais, vien gero ryšio padengimo nebeužtenka. Tokiose masinio susibūrimo vietose svarbiausia tampa tinklo talpa – kiek žmonių jis gali aptarnauti neprarasdamas kokybės. Dėl to renginių erdvėse, kuriose vyksta didžiausi koncertai šalyje, įdiegėme vieną pažangiausių šiandien rinkoje esančių sprendimų, kuris leido tinklo talpą čia padidinti net keturis kartus“, – sako Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.
Naujosios išmanios antenos leidžia ne tik aptarnauti gerokai daugiau žmonių vienu metu, bet ir išlaikyti didelį mobiliojo interneto greitį. Net ir didžiausių renginių metu lankytojai gali beveik akimirksniu įkelti nuotraukas, dalintis vaizdo įrašais ar naudotis kitomis interneto reikalaujančiomis paslaugomis.
Pasak A. Mickevičiaus, nors mobiliojo ryšio kokybė dažnai siejama su ryšio bokštų skaičiumi ar padengimu, vietose, kur vienu metu susirenka dešimtys tūkstančių žmonių, lemiamu veiksniu tampa būtent tinklo talpa.
„Ryšio bokštas gali puikiai užtikrinti ryšį didelėje teritorijoje, tačiau jei prie jo vienu metu prisijungia dešimtys tūkstančių įrenginių, tinklas turi būti pasirengęs tokį srautą aptarnauti. Tam investuojame ne tik į naujų bokštų įrengimą ar tinklo plėtrą, bet ir į sprendimus, kurie didina tinklo talpą ten, kur žmonių koncentracija yra didžiausia“, – teigia skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė Lietuva“ vadovas.
Naujoji infrastruktūra sėkmingai išbandyta Lietuvos moksleivių dainų šventės metu Vingio parke. Jos metu „Bitės“ klientai persiuntė daugiau kaip 4 TB (terabaitus) mobiliųjų duomenų, o tinklas net ir didžiausio žmonių antplūdžio metu turėjo rezervo.
„Dideli renginiai tampa vis labiau skaitmeniniai – žmonės nori ne tik stebėti koncertą, bet ir iš karto dalytis įspūdžiais socialiniuose tinkluose. Mūsų tikslas, kad net ir dešimtims tūkstančių žmonių tai būtų taip pat paprasta, kaip kasdien naudojantis „Bitės“ mobiliuoju internetu“, – sako A. Mickevičius.
Naująja įranga atnaujinti ryšio bokštai bus itin svarbūs ir kituose didžiausiuose vasaros koncertuose po atviru dangumi. Tarp jų – liepos pabaigoje Dariaus ir Girėno stadione vyksiantis reperio Pitbull koncertas bei rugpjūčio pabaigoje Vingio parke vyksiantys Jessicos Shy pasirodymai.
Be nuolatinės infrastruktūros, didžiausių koncertų, festivalių ir kitų masinių renginių metu „Bitė“ papildomai pasitelkia ir mobilias ryšio stotis. Jos laikinai įrengiamos ten, kur laukiami itin dideli žmonių srautai, ir veikia kaip papildomas tinklo pajėgumas, leidžiantis padidinti tinklo talpą konkrečioje vietovėje. Tokie sprendimai padeda užtikrinti, kad net dešimtys tūkstančių žmonių vienu metu galėtų naudotis kokybišku internetu. Pavyzdžiui, tokia mobilioji stotis padėjo užtikrinti gerą „Bitės“ ryšį prieš savaitę Palangoje vykusiose „Aurum 1006 km“ lenktynėse.