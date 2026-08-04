Vos paragavę prašo pakartoti: „Iki“ ambasadorė Kristina parodė, kaip namuose pasigaminti tobulo skonio kebabo lėkštę

Vasaros sezonas neatsiejamas nuo grilio, o ant žarijų ruošiami patiekalai dažnai tampa pagrindiniu savaitgalio susibūrimų akcentu. „Iki“ ambasadorė, tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ kūrėja Kristina dalijasi receptu, kaip namuose pasigaminti kebabą lėkštėje su obuolių sultyse marinuota vištiena. Nustebsite, kaip paprastai ir be didelių pastangų galima pasigaminti gardų, spalvingą ir visai šeimai patiksiantį patiekalą. Tam neprireiks egzotiškų ingredientų – grilio receptams Kristina kviečia rinktis Lietuvoje pagamintus produktus.
„Matome, kad pirkėjai vis dažniau ieško Lietuvoje pagamintų produktų ir sąmoningai renkasi vietinius gamintojus. Tai ypač pastebime vasarą, grilio sezono metu. Lentynose populiariausi vaisiai, uogos bei daržovės, kurie užauginami būtent Lietuvoje, mėsą taip pat renkasi lietuvišką. Pirkėjams svarbu ne tik kaina, bet ir kokybė, produkto kilmė bei pasitikėjimas tuo, ką deda ant savo šeimos stalo“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Maisto tinklaraštininkė Kristina dalinasi, kad vienas tokių atradimų grilio sezonui – natūralios ir ypač saldžios obuolių sultys, kurios puikiai tinka ne tik atsigaivinti, bet ir marinuoti mėsą.
Netikėtas ingredientas sultingam griliui
Obuolių sulčių marinatas – paprastas, tačiau itin efektyvus būdas suteikti mėsai papildomo skonio. Natūralus obuolių saldumas padeda mėsai išlikti sultingai, o kepant ant grilio susiformuoja švelniai karamelizuotas paviršius.
Kristina pasakoja, kad šį marinatą išbandė tiek vištienai, tiek šašlykams, ir kiekvieną kartą rezultatas pranoko lūkesčius. „Taip marinuota mėsa iškepa itin skani, švelniai salstelėjusi ir labai sultinga. Tai vienas paprasčiausių būdų suteikti grilio patiekalams naujų skonių, nenaudojant sudėtingų ingredientų“, – sako Kristina.
Naminė kebabo lėkštė – vasaros favoritas
Nuomonės formuotoja Kristina siūlo iškeptą vištienos šlaunelių mėsą panaudoti vasaros sezono hitui – naminei kebabo lėkštei. Nors ingredientų sąrašas gali pasirodyti ilgas, daugumą jų galima paruošti tuo metu, kai mėsa kepa griliuje.
Šios lėkštės privalumas – puiki skonių ir tekstūrų dermė. Sultinga vištiena, šviežios daržovės, traškios salotos, gardus padažas ir mėgstami priedai sukuria sotų, tačiau kartu subalansuotą patiekalą. Tai puiki alternatyva greitajam maistui, leidžianti kontroliuoti ingredientų kokybę ir sudėtį.
Vištienai reikės: 500 g vištienos šlaunelių mėsos, 250 ml natūralių obuolių sulčių, 1 v. š. alyvuogių aliejaus, 1 v. š. dižono garstyčių, 1/2 citrinos sulčių, 4 skiltelių tarkuoto česnako, 1 v. š. provanso žolelių mišinio, 1 a. š. druskos, 1/4 a. š. pipirų.
Bulvėms reikės: 250 g bulvių, alyvuogių aliejaus, bulvių prieskonių, 1 v. š. krakmolo.
Padažui reikės: 150 g graikiško jogurto, 1 v. š. citrinos sulčių, 1 a. š. česnako miltelių, 1/2 a. š. maltos paprikos, 1/2 a. š. šviežių arba džiovintų krapų, druskos, pipirų.
Salotoms reikės: „Iceberg“ salotos, 1 šviežio agurko, 100 g vyšninių pomidorų, alyvuogių aliejaus, medaus, citrinos sulčių, druskos, pipirų.
Svogūnams reikės: 1 raudono svogūno, 1 v. š. citrinos sulčių, žagrenio (sumac) prieskonių.
Papildomai: 1 lavašo, marinuotų pepperoni pipirų, Sriracha padažo su majonezu.
Gaminame:
- Marinuojame vištieną: sumaišome visus vištienos marinato ingredientus. Vištieną perkeliame į sandarų indą, užpilame marinatu. Vištiena turi būti pilnai apsemta. Uždengus laikome šaldytuve 24–48 valandas.
- Kepame vištieną: suveriame ant iešmelių ir iškepame griliuje arba orkaitėje. Iškepus supjaustome plonomis juostelėmis.
- Ruošiame bulvytes: bulves supjaustome šiaudeliais ir apverdame 4 min. Sumaišome su alyvuogių aliejumi, prieskoniais, krakmolu ir išdėliojame kepimo skardoje, kad nesiliestų tarpusavyje. Kepame 180 laipsnių orkaitėje su vėjelio funkcija 30 min arba kol gražiai apskrunda.
- Ruošiame padažą: jogurtą sumaišome su visais ingredientais.
- Ruošiame salotas: daržoves supjaustome ir sumaišome su alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis, medumi, druska ir pipirais.
- Ruošiame svogūnus: juos sumaišome su citrinos sultimis ir žagrenio prieskoniais.
- Lėkštėje dėliojame: lavašas, ant jo bulvytės ir vištiena, kuriuos apšlakstome česnakiniu jogurto padažu ir sriracha padažu su majonezu, o šalia salotos, svogūnai ir marinuoti pepperoni pipirai.