Skaitytojų klubas „Knygų sala“ dalijosi vasaros įspūdžiais bei jautriomis moterų istorijomis

Vasara yra ne tik apie atostogas, bet ir apie skaitymo laisvę. Neretai būtent vasarą stengiamės atsigriebti ir perskaityti tai, ko nespėjome įtemptu darbo sezonu. Tačiau skaitytojų klubo „Knygų sala“ nariams skaitymui laiko atsiranda visada. Paskutinį liepos antradienį susitikę klubiečiai džiaugėsi ne tik perskaitytomis knygomis, bet ir vasaros teikiamais malonumais – dalijosi kelionių įspūdžiais, sodo ir daržo gėrybėmis bei gera nuotaika.
Po Sauliaus Šaltenio romano „Riešutų duona“ pristatymo ir prisiminimų apie kadaise vykusius susitikimus su pačiu rašytoju pokalbis netikėtai pakrypo mistikos link. Burtai, kerėtojos, raganos, žiniuonės, žolininkės… Tokį posūkį padiktavo kitos pristatytos knygos.
Pirmoji jų – Kristinos Petrauskės romanas „Slanimo raganos. Sapiegos byla“. Debiutiniame istorikės ir radijo laidų vedėjos kūrinyje tikri XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniai faktai persipina su mistika. Tai pasakojimas apie moterų likimus, galią, prietarus ir tuomečius teismo procesus.
Kita pristatyta knyga – Lisa See romanas „Ponios Tam moterų ratas“, paremtas tikra istorija. Jame pasakojama apie XV amžiaus Kinijos tradicinę mediciną, moterų draugystę, likimus ir gyvenimą patriarchalinėje visuomenėje.
Ginos Wilkinson romanas „Kai pražysta abrikosai“ nukėlė skaitytojus į Sadamo Huseino valdomą Iraką. Tai jautrus pasakojimas apie trijų moterų gyvenimą Bagdade, draugystės kainą, pasitikėjimą ir išdavystę.
Pristatytas ir bene žymiausios Kanados rašytojos Margaret Atwood romanas „Aklasis žudikas“, kuriame autorė meistriškai supina praeitį ir dabartį, atskleisdama giminės istoriją, persmelktą meilės, pinigų, neištikimybės ir išdavystės. Kalbėta ir apie dar vieną giminės istoriją – tik jau ne išgalvotą, o tikrą, genealoginę esė „Spudai, Brazdžiūnai“, kurią sudarė Stasė Goštautienė ir Giedrė Mičiūnienė.
Vasara dar nesibaigė, o kartu su ja nesibaigia ir istorijos knygų puslapiuose. Laukia ne vienas saulėtas rytas, ne vienas tylus vakaras su knyga rankose. Rugpjūtį vėl susitiksime – ieškosime tos vienintelės knygos, kuria būtų verta užverti šios vasaros puslapį. O gal kaip tik tokios, kurią skaitant norėsis, kad vasara dar šiek tiek užsitęstų.
Jurga Sagadinaitė
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė