ELTA naujienos

Žiniasklaida: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais

Autorius: AINA NAUJIENOS
Šaltinis:
ELTA
Robertas Kaunas. ELTA / Andrius Ufartas

Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia naujienų portalas „15min“.

Tai portalui patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

„Turime duomenų, kad Rusija svarsto vykdyti nekonvencines kinetines atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione. Tikėtina, kad Rusija tam galėtų naudoti Ukrainos gamybos dronus“, – dėstė R. Kaunas.

Portalo teigimu, Rusija perimtus Ukrainos dronus galėtų pasitelkti tam, kad klaidintų dėl išpuolio šaltinio ir neigtų atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji „svetimos vėliavos“ operacija, kai valstybė įvykdo veiksmą, bet kuria įspūdį, jog tai padarė kita šalis.

Dar liepos pabaigoje skelbta, kad pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui.

ELTA primena, kad, Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse ir Suomijoje keletą mėnesių fiksuoti oro erdvės pažeidimai.

Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.

ELTA (ELTA)

Kopijuoti, platinti, skelbti ELTA turinį be ELTA raštiško sutikimo draudžiama. ELTA logo

Dalintis
Komentarų: 0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Palaikykime ryšį

Naujausios naujienos

PAGD pranešimas: Biržuose atidarius užrakinto buto duris rastas miręs žmogus
Aukštaitijos naujienos Biržai
Ar galima vargonų skambesiu pasakoti istorijas?
Aukštaitijos naujienos NAUJAUSIOS ŽINIOS Rokiškis
Prieš „Rokiškio Grand Rally“ – intriga beveik visose Lietuvos ralio čempionato klasėse
Aukštaitijos naujienos NAUJAUSIOS ŽINIOS Rokiškis
Apklausa: nežymiai augo pasitikėjimas Vyriausybe, Žemaitaitis pakilo tinkamiausių premjerų sąraše
ELTA naujienos
Priminimas Panevėžio rajono gyventojams: baigėsi neįregistruotų gręžinių įteisinimo laikotarpis
Aktualijos NAUJAUSIOS ŽINIOS Panevėžio naujienos

Rekomenduojame

Skip to content